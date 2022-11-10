Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» принял решение по будущему Рабио

10 Ноября 2022 • 12:32 Комментировать

В туринском «Ювентусе» довольны игрой французского полузащитника Адриена Рабио и готовы вознаградить футболиста новым трудовым соглашением. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Срок действующего контракта хавбека со «старой синьорой» истекает по завершении нынешнего сезона. В связи с этим Адриен может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами в зимнее трансферное окно.

27-летний француз пополнил ряды туринского гранда летом 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Рабио провел девять поединков, отметившись тремя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.11.22 в 20:30
Верона Верона
Ювентус Ювентус
3.95 3.55 1.97
Видео
10.11.22 в 22:45
Лацио Лацио
Монца Монца
1.54 4.40 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
13:06 · Италия. Серия Б
Дмитрий Черышев: «У Дениса были интересные предложения из России и Турции»
12:34 · Италия. Серия А
Госенс не поедет на чемпионат мира
12:32 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по будущему Рабио
12:12 · Италия. Серия Б
Дмитрий Черышев — о возможном переходе Дзюбы в «Венецию»: «Считаю, это может быть прекрасным вариантом для Артёма»
11:48 · Италия. Серия Б
Отец Черышева: «В «Венеции» очень сильно доверяют Денису»
11:28 · Германия. Бундеслига
Пять клубов Бундеслиги хотят подписать Госенса
10:45 · Россия. Премьер-лига
Уткин не уверен, что Дзюба готов к роли «тащера»
10:42 · Италия. Серия А
Индзаги: «У меня отличные отношения с руководством «Интера»
10:01 · Италия. Серия А
«Наполи» договорился с Лоботкой
09:54 · Италия. Серия А
Аллегри сообщил хорошие новости по Влаховичу
08:55 · Италия. Серия А
«Если бы не забил, меня бы заменили» - Филиппо Индзаги вспомнил свой дубль в финале ЛЧ в 2007 году
08:40 · Италия. Серия А
Керимов дал прогноз на матч «Верона» - «Ювентус»
07:39 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы»
06:55 · Италия. Серия А
Ди Вайо: «Команда расстроилась и посыпалась»
04:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Дзюбе перейти к Черышеву в «Венецию»
Все новости
Рекомендуем