«Ювентус» принял решение по будущему Рабио

В туринском «Ювентусе» довольны игрой французского полузащитника Адриена Рабио и готовы вознаградить футболиста новым трудовым соглашением. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Срок действующего контракта хавбека со «старой синьорой» истекает по завершении нынешнего сезона. В связи с этим Адриен может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами в зимнее трансферное окно.

27-летний француз пополнил ряды туринского гранда летом 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Рабио провел девять поединков, отметившись тремя забитыми мячами.