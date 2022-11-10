«Наполи» договорился с Лоботкой

Руководство «Наполи» согласовало со словацким полузащитником Станиславом Лоботкой новое трудовое соглашение. Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, новый контракт хавбека с неаполитанским клубом будет рассчитан до середины 2027 года. Срок нынешнего соглашения Лоботки истекает по завершении сезона-2024/2025.

В текущем сезоне чемпионата Италии Станислав принял участие в 14 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

После 14 туров «Наполи» уверенно лидирует в Серии а, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.