«Наполи» договорился с Лоботкой

Руководство «Наполи» согласовало со словацким полузащитником Станиславом Лоботкой новое трудовое соглашение. Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, новый контракт хавбека с неаполитанским клубом будет рассчитан до середины 2027 года. Срок нынешнего соглашения Лоботки истекает по завершении сезона-2024/2025.
В текущем сезоне чемпионата Италии Станислав принял участие в 14 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
После 14 туров «Наполи» уверенно лидирует в Серии а, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.
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