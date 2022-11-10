Аллегри сообщил хорошие новости по Влаховичу

Сербский нападающий Душан Влахович имеет шансы попасть в заявку туринского «Ювентуса» на матч 14-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Об этом во время пресс-конференции поведал наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«У Душана были проблемы, но сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Он уже принимает участие в тренировочном процессе. Мы внимательно следим за его работой. Не стану исключать, что Влахович попадет в заявку на предстоящую игру», - передает слова тренера Football-Italia.

Матч «Верона» - «Ювентус» пройдет сегодня, 10 ноября. Начало запланировано в 20:30 по московскому времени.