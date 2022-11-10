«Если бы не забил, меня бы заменили» - Филиппо Индзаги вспомнил свой дубль в финале ЛЧ в 2007 году

Филиппо Индзаги стал главным протагонистом финала Лиги чемпионов в 2007 году - он забил два мяча, «Милан» выиграл трофей у «Ливерпуля», и в последний раз стал обладателем самого престижного трофея в европейском футболе.

Филиппо вспоминает тот матч - по его словам, если бы он не забил в первом тайме, то Карло Анчелотти, тогдашний наставник команды, заменил бы его. Свои голы «Пиппо» забил на 45-й и 82-й минуте.

- Я знал, что если не забью в первом тайме, меня заменят. И я забил. Тот гол придал мне сил, и на 82-й минуте я, получив мяч от Кака, забил еще раз, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.