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Чемпионат Италии. Серия А

Керимов дал прогноз на матч «Верона» - «Ювентус»

10 Ноября 2022 • 08:40 Комментировать

Комментатор Эльвин Керимов поделился ожиданиями от поединка между «Вероной» и туринским «Ювентусом» в рамках 14-го тура чемпионата Италии.

«Считаю фаворитом «Ювентус», но выберу ТМ (2,5). «Ювентус» если и выигрывает, то не крупно, хорошо защищается и не очень много забивает», - передает слова Керимова «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе в Вероне сегодня, 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Перед этим матчем «Верона» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Ювентус» располагается на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Эльвин Керимов
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