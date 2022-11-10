Кака вспомнил свой «Золотой мяч» 2007 года

Бывший обладатель «Золотого мяча-2007» бразилец Кака, вспомнил о том, как он выиграл ту награду. По словам бывшего плеймейкера итальянского «Милана», это был особый трофей, потому что после него началось засилье Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые узурпировали трофей вплоть до 2018 года, когда «Золотой мяч» достался Луке Модричу.

- Для меня это была особая победа, да и для многих других, наверное, также. Потому что потом вплоть до 2018 года трофей брали лишь Лионель Месси или Криштиану Роналду. Я был последним перед тем, как они приватизировали его, - цитирует Кака pianetamilan.it.