Кака: «Я попробую прилететь в Италию на матч с «Тоттенхэмом»

Бывший обладатель «Золотого мяча-2007» бразилец Кака, высоко ценит успехи «Милана», который впервые за одиннадцать лет сумел выбраться из группы Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф самого престижного клубного турнира в европейского футболе. Кака пообещал прилететь в Италию для того, чтобы насладиться воочию игрой с «Тоттенхэмом».

- Это прекрасно. Я хочу прилететь в Италию на матч с «Тоттенхэмом». Мне нравится этот проект, «Милан» взял правильное направление. Команда играет красиво и организованно, - цитирует слова Кака pianetamilan.it.

Также в прошлом сезоне «Милан» стал чемпионом Италии.