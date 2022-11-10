Алексей Миранчук помог «Торино» разобраться с «Сампдорией»

«Торино» не испытал проблем в матче 14-го тура Серии А против «Сампдории». Команда Алексея Миранчука, который отыграл 90 минут, забила в ворота соперника два мяча (2:0). Неманья Радоньич отличился на 29-й минуте, а спустя полчаса - Никола Влашич.

Туринцы вышли на девятое место, а аутсайдеры остаются вторыми с конца.

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