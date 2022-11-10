Алексей Миранчук помог «Торино» разобраться с «Сампдорией»

«Торино» не испытал проблем в матче 14-го тура Серии А против «Сампдории». Команда Алексея Миранчука, который отыграл 90 минут, забила в ворота соперника два мяча (2:0). Неманья Радоньич отличился на 29-й минуте, а спустя полчаса - Никола Влашич.
Туринцы вышли на девятое место, а аутсайдеры остаются вторыми с конца.
Протокол игры
|(1:0) Радоньич Неманья29'
|(2:0) Влашич Никола59'
Милинкович-Савич Ваня•Зима Давид•Шуурс Перр23' (Буонджорно Алессандро (23') •Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Риччи Самуэле• 7'Линетти Кароль•Радоньич Неманья88' (Сек Демба (88') •Миранчук Алексей•Влашич Никола90' (Илкхан Эмирхан (90')
Аудеро Эмиль•Мурильо Джейсон70' (Феррари Алекс (70') •Колли Омар• 81'Амионе Бруно 20'83' (Мурру Никола (83') •Берешиньски Бартош•Ауджелло Томмазо•Ринкон Томас83' (Вильяр Гонсало (83') •Йепес Жерар 53'68' (Габбьядини Маноло (68') •Джуричич Филип68' (Верре Валерио (68') •Капуто Франческо•Монтеваго Даниэле
09 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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