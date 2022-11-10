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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук помог «Торино» разобраться с «Сампдорией»

10 Ноября 2022 • 00:42 Комментировать
Торино
2:0
Сампдория
окончен

«Торино» не испытал проблем в матче 14-го тура Серии А против «Сампдории». Команда Алексея Миранчука, который отыграл 90 минут, забила в ворота соперника два мяча (2:0). Неманья Радоньич отличился на 29-й минуте, а спустя полчаса - Никола Влашич.

Туринцы вышли на девятое место, а аутсайдеры остаются вторыми с конца.

Протокол игры  
Торино2:0Сампдория
(1:0) Радоньич Неманья29'  
(2:0) Влашич Никола59'  
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняЗима ДавидШуурс Перр 23' (Буонджорно Алессандро ( 23') Родригес РикардоСинго ВилфредВойвода МергимРиччи Самуэле  7'Линетти КарольРадоньич Неманья 88' (Сек Демба ( 88') Миранчук АлексейВлашич Никола 90' (Илкхан Эмирхан ( 90')
Запасные: Бериша ЭтритБайейе БрайанГарбетт МэттьюДжиджи КоффиФиоренца МаттеоСанабрия АнтониоАдопо НдариКарамо ЯннЛазаро Валентино
Аудеро ЭмильМурильо Джейсон 70' (Феррари Алекс ( 70') Колли Омар  81'Амионе Бруно  20' 83' (Мурру Никола ( 83') Берешиньски БартошАуджелло ТоммазоРинкон Томас 83' (Вильяр Гонсало ( 83') Йепес Жерар  53' 68' (Габбьядини Маноло ( 68') Джуричич Филип 68' (Верре Валерио ( 68') Капуто ФранческоМонтеваго Даниэле
Запасные: Виейра РонниКонтини НикитаТримболи СимонеКвальярелла ФабиоМалагрида Лоренцо
09 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

Видео

1:0. Гол Неманья Радоньича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Неманья Радоньича (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Сампдория Алексей Миранчук
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