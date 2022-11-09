Томас Ринкон пояснил, почему «Сампдория» оживилась при Станковиче

В генуэзской «Сампдории» произошла смена тренера прямо по ходу сезона, место итальянца Марко Джампаоло занял сербский специалист Деян Станкович. Венесуэльский футболист Томас Ринкон пояснил, что изменилось в команде со сменой наставника.

- Приход нового тренера - это всегда инъекция новой энергии, в команде как будто растет напряжение тока - но это как раз хорошо, заряжает. Меняются методы тренировок и работы. Станокив, безусловно, придал нам этот импульс, но сейчас дело уже и в нас самих, мы должны повысить свой уровень конкурентоспособности, - цитирует Ринкона ITASportPress.