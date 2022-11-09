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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» уступила «Лечче»

09 Ноября 2022 • 22:25 Комментировать
Лечче
2:1
Аталанта
окончен

«Аталанта» продолжает сдавать позиции в Серии А. В среду бергамаски гостили у «Лечче» и снова проиграли. В середине первого тайма у хозяев сработал угловой, после его розыгрыша Федерико Баскиротто удачно сыграл головой. Тут же Федерико ди Франческо взял игру на себя, прошел защитников и голкипера, после чего покатил мяч в пустые ворота. «Аталанта» ответила атакой по центру и голевым ударом Дувана Сапаты.

После перерыва моментов было еще больше с обеих сторон, но чудом счет не изменился - 2:1. «Лечче» - 16-й, «Аталанта» пока делит третье место.

Протокол игры  
Лечче2:1Аталанта
(1:0) Баскиротто Федерико28'  
(2:0) Ди Франческо Федерико30'  
  40'Сапата Дуван (2:1)
Фальконе ВладимироГендрей Валентин 83' (Юмтити Самуэль ( 83') Понграчич Марин  69'Баскиротто ФедерикоГалло АнтониноБлен Алексис 72' (Бистрович Кристиян ( 72') Юлманд МортенГонсалес ДжоанСтрефецца Габриэль 64' (Банда Ламек ( 64') Коломбо Лоренцо 72' (Сисей Ассан ( 72') Ди Франческо Федерико 64' (Уден Реми ( 64')
Запасные: Четин МертПерссон ЙоэльТуиа АлессандроПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоРодригес ПаблоЛистковски МарчинХельгасон ТорирАскилдсен Кристоффер
Спортьелло МаркоДжимсити БератОколи МемеРуджери Маттео  76'Соппи Брэндон 46' (Коопмейнерс Теун ( 46'  87') Цортеа Надир 80' (Бога Жереми ( 80') Де Рон Мартен 46' (Меле Йоаким ( 46') Эдерсон ХоноратоПашалич Марио 69' (Лукман Адемола ( 69') Сапата ДуванМалиновский Руслан 80' (Хёйлунн Расмус ( 80')
Запасные: Толой РафаэлСкальвини ДжорджиоДемирал МерихХатебур ХансПаломино ХосеРосси ФранческоМуссо Хуан
09 ноября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Дувана Сапата (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Дувана Сапата (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Федерико Ди Франческо (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Федерико Ди Франческо (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Федерико Баскиротто (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Федерико Баскиротто (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лечче
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