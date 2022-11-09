«Аталанта» уступила «Лечче»

«Аталанта» продолжает сдавать позиции в Серии А. В среду бергамаски гостили у «Лечче» и снова проиграли. В середине первого тайма у хозяев сработал угловой, после его розыгрыша Федерико Баскиротто удачно сыграл головой. Тут же Федерико ди Франческо взял игру на себя, прошел защитников и голкипера, после чего покатил мяч в пустые ворота. «Аталанта» ответила атакой по центру и голевым ударом Дувана Сапаты.
После перерыва моментов было еще больше с обеих сторон, но чудом счет не изменился - 2:1. «Лечче» - 16-й, «Аталанта» пока делит третье место.
Протокол игры
|(1:0) Баскиротто Федерико28'
|(2:0) Ди Франческо Федерико30'
|40'Сапата Дуван (2:1)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин83' (Юмтити Самуэль (83') •Понграчич Марин• 69'Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Блен Алексис72' (Бистрович Кристиян (72') •Юлманд Мортен•Гонсалес Джоан•Стрефецца Габриэль64' (Банда Ламек (64') •Коломбо Лоренцо72' (Сисей Ассан (72') •Ди Франческо Федерико64' (Уден Реми (64')
Спортьелло Марко•Джимсити Берат•Околи Меме•Руджери Маттео• 76'Соппи Брэндон46' (Коопмейнерс Теун (46') • 87'Цортеа Надир80' (Бога Жереми (80') •Де Рон Мартен46' (Меле Йоаким (46') •Эдерсон Хонорато•Пашалич Марио69' (Лукман Адемола (69') •Сапата Дуван•Малиновский Руслан80' (Хёйлунн Расмус (80')
09 ноября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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