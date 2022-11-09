«Аталанта» уступила «Лечче»

«Аталанта» продолжает сдавать позиции в Серии А. В среду бергамаски гостили у «Лечче» и снова проиграли. В середине первого тайма у хозяев сработал угловой, после его розыгрыша Федерико Баскиротто удачно сыграл головой. Тут же Федерико ди Франческо взял игру на себя, прошел защитников и голкипера, после чего покатил мяч в пустые ворота. «Аталанта» ответила атакой по центру и голевым ударом Дувана Сапаты.

После перерыва моментов было еще больше с обеих сторон, но чудом счет не изменился - 2:1. «Лечче» - 16-й, «Аталанта» пока делит третье место.

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