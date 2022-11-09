Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч против «Сампдории»

Тренерский штаб «Торино» назвал футболистов, попавших в основу на поединок 14 тура итальянской Серии А против «Сампдории».

Отметим, что в седьмой раз из семи матчей за новый клуб с первых минут появится российский полузащитник Алексей Миранчук.

Состав «Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Зима, Шуурс, Родригес, Войвода, Риччи, Линетти, Радоньич, Миранчук, Влашич.

В семи играх за «быков» бывший плеймейкер «Локомотива» забил два гола при одном ассисте. «Торино» находится на десятой строчке в таблице чемпионата. Встреча против «Сампдории» на олимпийском стадионе Турина начнётся в 22:45 по московскому времени.

