Семшов: До конца сезона Миранчук будет стартовым игроком «Торино»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил игру российского хавбека «Торино» Алексея Миранчука. Напомним, права на игрока принадлежат «Аталанте».

«Он достаточно одаренный квалифицированный футболист. И адаптация уже прошла к стране, к местному футболу. Пенальти, гол, передача. Практически в каждой игре», — цитирует слова Семшова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если у Миранчука не будет травм, то он станет основным игроком команды до конца сезона и будет приносить большую пользу «Торино».

В этом сезоне на счету 27-летнего хавбека два забитых гола и две результативные передачи во всех турнирах.