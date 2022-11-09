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Чемпионат Италии. Серия А

Семшов: До конца сезона Миранчук будет стартовым игроком «Торино»

09 Ноября 2022 • 20:47 Комментировать
Торино
...
Сампдория
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Через 0 ч. 42 мин.

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил игру российского хавбека «Торино» Алексея Миранчука. Напомним, права на игрока принадлежат «Аталанте».

«Он достаточно одаренный квалифицированный футболист. И адаптация уже прошла к стране, к местному футболу. Пенальти, гол, передача. Практически в каждой игре», — цитирует слова Семшова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если у Миранчука не будет травм, то он станет основным игроком команды до конца сезона и будет приносить большую пользу «Торино».

В этом сезоне на счету 27-летнего хавбека два забитых гола и две результативные передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Торино Алексей Миранчук
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