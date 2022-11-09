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Чемпионат Италии. Серия А

​Погба танцем проверил колено

09 Ноября 2022 • 19:25 Комментировать

Полузащитник Поль Погба в сезоне 2022/2023 ни разу не появлялся на футбольном поле. Ещё летом француз получил травму колена, а позже его стало беспокоить бедро. Как следствие, Погба не поможет сборной Франции на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Несмотря на пропуск столь крупного турнира, Погба сохраняет оптимизм. В социальных сетях футболист опубликовал видео, на котором он танцует.

«Лучший способ проверить колено», - так подписал Погба видео со своими танцами.

Напомним, что минувшим летом Поль Погба перебрался в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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