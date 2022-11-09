​Погба танцем проверил колено

Полузащитник Поль Погба в сезоне 2022/2023 ни разу не появлялся на футбольном поле. Ещё летом француз получил травму колена, а позже его стало беспокоить бедро. Как следствие, Погба не поможет сборной Франции на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Несмотря на пропуск столь крупного турнира, Погба сохраняет оптимизм. В социальных сетях футболист опубликовал видео, на котором он танцует.

«Лучший способ проверить колено», - так подписал Погба видео со своими танцами.

Напомним, что минувшим летом Поль Погба перебрался в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.