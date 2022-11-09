Иван Газидис покидает «Милан», где он занимал должность генерального директора. Клуб официально объявил об этом посредством пресс-релиза на своём официальном сайте. Газидис оставит пост 5 декабря – в этот день истекает срок его контракта.

В «Милане» Иван Газидис работал на протяжении четырёх лет. «Это был период роста и модернизации как команды на поле, так и клуба за пределами поля», - говорится в пресс-релизе.

«После четырёх замечательных лет я ухожу из «Милана». Я многим обязан этому клубу, его людям и фанатам, а также этому городу, который буквально спас мне жизнь», - сказал Газидис среди прочего.

В ближайшее время «Милан» обещает назвать имя преемника Ивана Газидиса.