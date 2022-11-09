​Жиру предложат контракт по формуле «1+1»

В «Милане» довольны выступлениями нападающего Оливье Жиру. Опытному французу будет предложен новый контракт. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, речь идёт о договоре по формуле «1+1».

Отмечается, что в настоящий момент все мысли Оливье Жиру связаны с чемпионатом мира. Обсуждать новый контракт с «Миланом» 36-летний нападающий начнёт позже.

В сезоне 2022/2023 Оливье Жиру провёл за «Милан» 18 матчей во всех турнирах. Француз записал на свой счёт девять голов и четыре результативных паса на партнёров.

«Милан» на текущий момент занимает второе место в таблице Серии А.