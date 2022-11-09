​Сыграет ли Лукаку на чемпионате мира – ответ может быть получен в четверг

В последние месяцы нападающий Ромелу Лукаку испытывает проблемы со здоровьем. До сих пор непонятно, сыграет ли футболист «Интера» на чемпионате мира за сборную Бельгии. Ответ на этот вопрос может быть получен в четверг. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, утром Лукаку пройдёт новый этап медицинских тестов. По их итогам может быть определено, когда фактурный форвард сможет снова выйти на поле.

Ранее перспективы выступления Ромелу Лукаку на чемпионате мира – 2022 оценил главный тренер команды Роберто Мартинес.

Сборная Бельгии на чемпионате мира сыграет в одной группе с командами Хорватии, Канады и Марокко.