​Кака: «Жаль, что Кварацхелия и Холанн не выступят на чемпионате мира»

Известный в прошлом футболист Кака высказался об игре Хвичи Кварацхелии за «Наполи». В 17 играх за итальянский клуб после летнего трансфера грузин забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

«Хвича очень хорош. Он стал приятным сюрпризом. Жаль, что он и Холанн не выступят на чемпионате мира», - сказал Кака.

Также бразилец высказался о том, что на этот раз сборные не проведут полноценного сбора перед чемпионатом мира.

«Действительно, это новинка. Но игроки уже знают, чего хотят от них тренеры. На чемпионате мира я ожидаю вертикального футбола и большого количества голов», - цитирует Кака La Gazzetta dello Sport.