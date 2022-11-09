​Аллегри: «Если «Наполи» будет продолжать в том же духе, никто другой не сможет стремиться к чемпионству»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед матчем против «Вероны» сделал комплимент «Наполи».

«Наполи» проводит отличный сезон. Если они будут продолжать в том же духе, то никто другой не сможет стремиться к победе в чемпионате», - сказал Аллегри журналистам.

В 14 прошедших турах чемпионата Италии «Наполи» добился 12 побед при 2 ничьих. Команда Лучано Спаллетти уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на восемь зачётных баллов.

Добавим, что «Ювентус» на текущий момент располагается лишь на пятой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.