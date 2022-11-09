Леау требует у «Милана» рекордную зарплату

Португальский форвард Рафаэл Леау готов пролонгировать сотрудничество с «Миланом», если руководство клуба выполнит его условия. Как стало известно таблоиду Daily Mail, 23-летний футболист затребовал у «россонери» рекордную зарплату. Он хочет получать минимум десять миллионов евро в год.

В случае, если владельцы итальянского гранда пойдут на условия Леау, это будет рекордный оклад футболиста в истории «Милана».

Срок действующего трудового договора Рафаэла с «россонери» рассчитан до середины 2024 года. В нынешнем сезоне португалец провел 18 поединков, в которых записал себе в актив шесть забитых мячей и девять результативных передач.