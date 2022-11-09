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Чемпионат Италии. Серия А

Леау требует у «Милана» рекордную зарплату

09 Ноября 2022 • 11:56 Комментировать (1)

Португальский форвард Рафаэл Леау готов пролонгировать сотрудничество с «Миланом», если руководство клуба выполнит его условия. Как стало известно таблоиду Daily Mail, 23-летний футболист затребовал у «россонери» рекордную зарплату. Он хочет получать минимум десять миллионов евро в год.

В случае, если владельцы итальянского гранда пойдут на условия Леау, это будет рекордный оклад футболиста в истории «Милана».

Срок действующего трудового договора Рафаэла с «россонери» рассчитан до середины 2024 года. В нынешнем сезоне португалец провел 18 поединков, в которых записал себе в актив шесть забитых мячей и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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Комментарии (1)
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overkill666
09 Ноября 2022 в 12:15
постеснялся бы хоть. в последних матчах по воротам в упор попасть не может попасть...
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