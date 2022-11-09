Топ-нападающий Серии А может усилить «Реал»

Нигерийский центрфорвард Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщается на страницах издания Calciomercato.

Источник отмечает, что руководство «королевского» клуба готово серьезно потратиться на покупку 23-летнего африканского голеадора. Нынешняя рыночная стоимость Осимхена оценивается в 65 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Виктор провел десять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.