Уилкшир: «Думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, который в настоящий момент выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

Австралиец считает, что в итальянский клуб российский футболист уже вернуться не сможет. Напомним, в нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда четыре гола и две результативные передачи в девяти матчах за «Арис».

«Да, он забивает, отлично себя проявляет и наверняка очень счастлив. И на самом деле это главное. Дальше Александру уже нужно спрашивать себя, готов ли он сделать следующий шаг. Но, думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В России Кокорин защищал цвета «Динамо», «Зенита», «Сочи» и «Спартака», из которого и перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. Всего в составе итальянской команды нападающий провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.