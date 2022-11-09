Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Уилкшир: «Думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет»

09 Ноября 2022 • 10:53 Комментировать
Фиорентина
...
Салернитана
1 1.53 X 4.30 2 6.10
Через 11 ч. 15 мин.

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, который в настоящий момент выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

Австралиец считает, что в итальянский клуб российский футболист уже вернуться не сможет. Напомним, в нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда четыре гола и две результативные передачи в девяти матчах за «Арис».

«Да, он забивает, отлично себя проявляет и наверняка очень счастлив. И на самом деле это главное. Дальше Александру уже нужно спрашивать себя, готов ли он сделать следующий шаг. Но, думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В России Кокорин защищал цвета «Динамо», «Зенита», «Сочи» и «Спартака», из которого и перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. Всего в составе итальянской команды нападающий провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Люк Уилкшир
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА САЛЕРНИТАНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.11.22 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
3.25 3.75 2.17
Видео
09.11.22 в 20:30
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
4.10 3.75 1.88
Видео
09.11.22 в 22:45
Торино Торино
Сампдория Сампдория
1.97 3.55 4.00
Видео
09.11.22 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
1.29 5.80 11.00
Видео
09.11.22 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
1.84 3.75 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
10:53 · Италия. Серия А
Уилкшир: «Думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет»
07:58 · Италия. Серия А
Пальюка: «Какие я могу дать советы Хандановичу?»
07:07 · Италия. Серия А
Пальюка: «Интер» плохо сыграл с «Ювентусом»
07:02 · Италия. Серия А
«Кремонезе» - единственный клуб, которому забивал Пиоли в карьере игрока
06:57 · Италия. Серия А
Наставник «Кремонезе»: «Вратарь нас спас»
06:53 · Италия. Серия А
Кьяер: «Потеряли два очка»
06:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Восемь очков отставания от «Наполи» - это много»
03:04 · Италия. Серия А
Каррера: «В «Торино» для Миранчука есть больше возможностей играть»
01:25 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы не были опасными»
01:11 · Италия. Серия Б
Ваноли надеется помочь «Венеции» спастись
01:02 · Италия. Серия А
Исполнилось ровно 30 лет со дня лучшего матча ван Бастена в чемпионате Италии видео
00:47 · Италия. Серия А
Эстигор: «Важная победа, хорошая подготовка к следующему матчу»
00:37 · Италия. Серия А
«Милан» чудом не смог забить «Кремонезе» 1
08 Ноября
23:58 · Италия. Серия А
Виери считает, что «Ювентус» возвращается в чемпионскую гонку
23:44 · Италия. Серия А
Лосано – о победе над «Эмполи»: «Каждый игрок внёс вклад в этот успех»
Все новости
Рекомендуем