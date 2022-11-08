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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано и Костакурта обменялись едкими репликами

08 Ноября 2022 • 20:04 Комментировать

Антонио Кассано еще раз подтвердил, что язык у него без костей и за словом в карман он не лезет. Он резко прокомментировал мнение бывшего футболиста «Милана» и итальянской сборной Алессандро Костакурты, назвав того «ничего не понимающим дураком». Это случилось после того, как Костакурта сравнил молодых игроков «Ювентуса» Фаджоли и Миретти с Гави из «Барселоны».

Ответ Костакурты был более дипломатичным, но долго ждать себя не заставил.

- Дорогой Антонио, мы с тобой разные, мы по-разному смотрим на вещи, мы по-разному мыслим, мы по-разному общаемся, потому что мы, наверное, читали разные книги, - ответил Кассано Костакурта.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Кассано Алессандро Костакурта
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