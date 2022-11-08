​Моуринью: «Я могу немного поплакать»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о кадровой ситуации в своей команде.

«Если вы посмотрите на наш состав, то увидите, что у нас те же игроки, что и в прошлом сезоне. Только Камара вместо Мхитаряна. Это означает, что все футболисты, которые присоединились к нам в летнее трансферное окно, не играют. Я могу немного поплакать», - сказал Моуринью в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Италии «Рома» проведёт в среду, 9 ноября – против «Сассуоло» на поле соперника.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А, что вряд ли устраивает команду.