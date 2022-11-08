​Моуринью: «Если бы мы играли так, как «Лацио», меня бы убили»

На выходных «Рома» проиграла «Лацио» в римском дерби с минимальным счётом 0:1. Спустя несколько дней после этого матча главный тренер «волчицы» Жозе Моуринью упрекнул «лациале».

«Если бы мы играли так, как «Лацио», меня бы убили», - высказался Жозе Моуринью во вторник на пресс-конференции.

Отметим, что главным тренером «Лацио» является итальянский специалист Маурицио Сарри.

На текущий момент «Рома» занимает лишь шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч чемпионата Италии римляне проведут в среду, 9 ноября. Команда Жозе Моуринью будет играть против «Сассуоло» на выезде.