​Игрок «Торино» получил самую быструю травму в истории футбола

Нападающий «Торино» Пьетро Пеллегри был заменён в самом начале матча чемпионата Италии против «Болоньи», проходившего на выходных. Как сообщает Tuttosport, Пеллегри получил самую быструю травму в истории футбола, если говорить о профессиональных матчах. Игрок «Торино» угодил в лазарет через 2,3 секунды после стартового свистка арбитра.

Ранее этот своеобразный рекорд принадлежал Марко Медели, игравшему в чемпионате Чили. Семь лет назад он получил травму через 3 секунды после начала матча.

Напомним, что «Торино» проиграл в гостях у «Болоньи» со счётом 1:2. Теперь «быки» готовятся к матчу против «Сампдории».