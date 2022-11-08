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Чемпионат Италии. Серия А

​Игрок «Торино» получил самую быструю травму в истории футбола

08 Ноября 2022 • 16:26 Комментировать
Торино
...
Сампдория
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09.11 22:45

Нападающий «Торино» Пьетро Пеллегри был заменён в самом начале матча чемпионата Италии против «Болоньи», проходившего на выходных. Как сообщает Tuttosport, Пеллегри получил самую быструю травму в истории футбола, если говорить о профессиональных матчах. Игрок «Торино» угодил в лазарет через 2,3 секунды после стартового свистка арбитра.

Ранее этот своеобразный рекорд принадлежал Марко Медели, игравшему в чемпионате Чили. Семь лет назад он получил травму через 3 секунды после начала матча.

Напомним, что «Торино» проиграл в гостях у «Болоньи» со счётом 1:2. Теперь «быки» готовятся к матчу против «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Пьетро Пеллегри
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