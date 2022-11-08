​Госенс не впечатлил «Интер»

Полузащитник Робин Госенс выступает за «Интер» с января текущего календарного года. За прошедшее время немец не впечатлил миланский клуб, поэтому «нерадзурри» ищут других футболистов на эту роль.

За «Интер» Робин Госенс провёл 25 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают немца в 22 миллиона евро.

На текущий момент «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда проведёт 9 ноября – против «Болоньи» на своём поле.