​Меньян уверен, что он сможет поехать на чемпионат мира

Страж ворот «Милана» и сборной Франции Майк Меньян уверен в том, что он сможет поехать на чемпионат мира в Катар. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

По данным источника, восстановления Меньяна после травмы протекает хорошо. Французский вратарь находится в постоянном контакте с медицинским штабом своей национальной сборной. Ожидается, что Меньян попадёт в заявку «трёхцветных» на предстоящий мундиаль.

Чемпионат мира в Катаре стартует уже очень скоро - 20 ноября. Сборная Франции выступит в одной группе с национальными командами Дании, Австралии и Туниса.