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Чемпионат Италии. Серия А

​Руководители «Интера» могут встретиться с Индзаги после поражения от «Ювентуса»

08 Ноября 2022 • 14:15 Комментировать

Среди руководителей «Интера» растут сомнения в главном тренере команды Симоне Индзаги. Боссы не могут не обращать внимания на то, что в этом чемпионате «нерадзурри» проиграли конкурентам – «Ювентусу», «Роме», «Милану» и «Лацио».

Сразу несколько итальянских СМИ, в частности La Gazzetta dello Sport, пишут о том, что руководители «Интера» могут встретиться с Симоне Индзаги. Тренеру хотят напомнить, что финиш в топ-4 является обязательным для команды. В нынешних реалиях клуб в финансовом плане не может позволить себе провести сезон без Лиги чемпионов.

Напомним, что на выходных «Интер» проиграл «Ювентусу». Команда Симоне Индзаги на текущий момент занимает лишь седьмое место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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