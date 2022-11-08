​Руководители «Интера» могут встретиться с Индзаги после поражения от «Ювентуса»

Среди руководителей «Интера» растут сомнения в главном тренере команды Симоне Индзаги. Боссы не могут не обращать внимания на то, что в этом чемпионате «нерадзурри» проиграли конкурентам – «Ювентусу», «Роме», «Милану» и «Лацио».

Сразу несколько итальянских СМИ, в частности La Gazzetta dello Sport, пишут о том, что руководители «Интера» могут встретиться с Симоне Индзаги. Тренеру хотят напомнить, что финиш в топ-4 является обязательным для команды. В нынешних реалиях клуб в финансовом плане не может позволить себе провести сезон без Лиги чемпионов.

Напомним, что на выходных «Интер» проиграл «Ювентусу». Команда Симоне Индзаги на текущий момент занимает лишь седьмое место в Серии А.