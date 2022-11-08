В «Болонье» ответили, подпишут ли Шомуродова

В СМИ появилась новость об интересе к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову со стороны «Болоньи». Технический директор клуба Джованни Сартори отреагировал на эту информацию.
«Болонья» больше не интересуется Шомуродовым», - заявил функционер в разговоре с журналистом «Чемпионата».
В текущем сезоне итальянской Серии А 27-летний нападающий провел пять матчей и не отметился голевыми действиями.
Шомуродов перешел в римский клуб из «Дженоа» летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный контракт на пять лет. Нынешняя трансферная стоимость форварда оценивается в восемь миллионов евро.
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