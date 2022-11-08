Мальдини прокомментировал гол своего сына в ворота «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о голе своего сына Даниэля, ныне выступающего за «Специю», в ворота «россонери».

«Как отреагировал на гол Даниэля «Милану»? Я не показывал своих эмоций. Но как отец я мог быть только счастлив успеху своего сына», - передает слова Мальдини Football-Italia.

Напомним, что матч завершился победой «Милана» со счетом 2:1.

21-летний Даниэль играет за «Специю» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата форвард провел четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом. Полноценный контракт игрока принадлежит «россонери».