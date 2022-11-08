Названы главные претенденты на Шомуродова в зимнее трансферное окно

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, интерес к узбекскому форварду проявляют «Болонья» и «Торино». Скорее всего, 27-летний футболист перейдёт в новый клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона, а полноценный трансфер клубы обсудят уже летом.

Напомним, Шомуродов перешёл в «Рому» летом прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе римлян всего лишь семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 8 миллионов евро.