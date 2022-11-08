Мальдини признан лучшим футбольным менеджером в Европе

Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора «Милана», стал победителем в номинации «лучший европейский менеджер». Это произошло во время вручения наград Golden Boy Awards 2022, рапортует пресс-служба «россонери».

Напомним, что Мальдини всю свою игровую карьеру провел в составе «Милана». Летом 2018 года он был утвержден на посту директора по развитию клуба, а через год стал техническим директором.

В сезоне-2021/2022 «россонери» впервые за 11 лет стали чемпионами Серии А. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии подопечные Стефано Пиоли с 29 баллами располагаются на второй позиции в турнирной таблице.