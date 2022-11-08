«Милан» нацелился на лидера «Зальцбурга»

Атакующий полузащитник австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафор может перебраться в итальянский чемпионат. Согласно сведениям журналистов Calciomercato, заинтересованность в услугах 22-летнего швейцарского игрока проявляет «Милан».

По данным источника, «россонери» рассматривают Окафора в качестве альтернативы португальцу Рафаэлу Леау, который может перейти в другую команду.

В сезоне-2022/2023 Ноа принял участие в 21 поединке за «Ред Булл Зальцбург», в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Согласно оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.