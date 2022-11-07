​Газзаев считает, что Хвича должен стремиться к уровню Шевченко

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о полузащитнике Хвиче Кварацхелии. Грузин, как известно, здорово начал свой путь в «Наполи».

Газзаев сказал, что он знает Хвичу довольно давно. Тренер вспомнил, как грузин играл за юношескую сборную своей страны против России и забил шикарный гол. По словам Газзаева, уже тогда было видно, насколько перспективный это игрок. Экс-рулевой ЦСКА удивляется, почему Хвичу упустили российские гранды.

Газзаев считает, что в Италии Хвича должен стремиться к уровню Андрея Шевченко, в своё время выступавшего за «Милан».

«Самое главное, чтобы он его держал на протяжении всей карьеры, как это делал Андрей Шевченко. Вот к такому уровню должен стремиться Хвича. У него большое будущее», - сказал Газзаев, слова которого приводит sport24.