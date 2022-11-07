​Паломино оправдан по делу о допинге

Защитник «Аталанты» Хосе Паломино летом был дисквалифицирован за допинг. Как следствие, аргентинец не мог даже тренироваться вместе с командой. Теперь же Национальный антидопинговый трибунал Италии оправдал Паломино по этому делу. Как следствие, 32-летний футболист возвращается к тренировочному процессу.

«Я очень счастлив! Я верил в справедливость, и теперь я просто думаю о том, чтобы скорее вернуться к работе с командой», - слова Паломино приводит пресс-служба «Аталанты».

Отметим, что на текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.