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Чемпионат Италии. Серия А

​Паломино оправдан по делу о допинге

07 Ноября 2022 • 16:45 Комментировать

Защитник «Аталанты» Хосе Паломино летом был дисквалифицирован за допинг. Как следствие, аргентинец не мог даже тренироваться вместе с командой. Теперь же Национальный антидопинговый трибунал Италии оправдал Паломино по этому делу. Как следствие, 32-летний футболист возвращается к тренировочному процессу.

«Я очень счастлив! Я верил в справедливость, и теперь я просто думаю о том, чтобы скорее вернуться к работе с командой», - слова Паломино приводит пресс-служба «Аталанты».

Отметим, что на текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Хосе Паломино
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