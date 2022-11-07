​Дзанетти: «Переговоры со Шкриньяром идут хорошо»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти ответил на вопрос о том, как обстоят дела с защитником Миланом Шкриньяром.

Напомним, что действующий контракт связывает Милана Шкриньяра с «Интером» только до конца нынешнего сезона. По слухам, серьёзный интерес к футболисту проявляет «ПСЖ».

«Мы ведём переговоры о продлении контракта. Переговоры идут хорошо. Надеемся, что в ближайшее время соглашение будет подписано», - высказался Дзанетти, чьи слова в социальных сетях приводит известный инсайдер Фабрицио Романо.

Милану Шкриньяру 27 лет. За «Интер» словак выступает с сезона 2017/2018 после трансфера из «Сампдории».