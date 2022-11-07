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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзанетти: «Переговоры со Шкриньяром идут хорошо»

07 Ноября 2022 • 15:27 Комментировать

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти ответил на вопрос о том, как обстоят дела с защитником Миланом Шкриньяром.

Напомним, что действующий контракт связывает Милана Шкриньяра с «Интером» только до конца нынешнего сезона. По слухам, серьёзный интерес к футболисту проявляет «ПСЖ».

«Мы ведём переговоры о продлении контракта. Переговоры идут хорошо. Надеемся, что в ближайшее время соглашение будет подписано», - высказался Дзанетти, чьи слова в социальных сетях приводит известный инсайдер Фабрицио Романо.

Милану Шкриньяру 27 лет. За «Интер» словак выступает с сезона 2017/2018 после трансфера из «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Милан Шкриньяр
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