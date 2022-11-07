​Пеллегрини пропустит полмесяца

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини был заменён в начале второго тайма дерби против «Лацио». Как сообщает Calciomercato, в результате обследования у 26-летнего футболиста выявили травму бедра. На восстановление Пеллегрини понадобится около 15 дней. Таким образом, хавбек вернётся на поле уже после паузы, связанной с проведением чемпионата мира.

В сезоне 2022/2023 Лоренцо Пеллегрини провёл 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Напомним, что «Рома» проиграла «Лацио» в дерби – 0:1. На текущий момент «волки» занимают лишь шестое место в турнирной таблице Серии А.