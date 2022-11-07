Аллегри отметил важность Рабио для «Ювентуса»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о беседе с полузащитником команды Адриеном Рабио относительно его будущего.

«Мы общались с ним насчет потенциального перехода в «Манчестер Юнайтед». Я сказал Адриену, что он нужен «Ювентусу», ведь его тут ценят. По моему мнению, это отличный футболист, он серьезно возмужал. Адриен хорошо играет и действует в интересах команды», - передает слова специалиста портал Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний полузащитник провел девять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.