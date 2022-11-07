«Милан» принял решение по будущему де Кетеларе

Руководство «Милана» не собирается расставаться с полузащитником Шарлем де Кетеларе, несмотря на неудачную игру бельгийца в нынешнем сезоне. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Знаю, что у «россонери» есть предложения по этому футболисту. Однако «Милан» потратил на него около 35 миллионов евро, поэтому пока не станет его продавать», - заявил журналист.

21-летний хавбек пополнил ряды миланского града в летнее трансферное окно. За его переход гранд Серии А выплатил «Брюгге» 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шарль провел 12 матчей и отметился одной голевой передачей.