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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру близок к новому контракту с «Миланом»

07 Ноября 2022 • 10:45 Комментировать

36-летний французский форвард Оливье Жиру близок к заключению нового трудового договора с «Миланом». Об этом сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира. Действующий контракт опытного футболиста с «россонери» истекает летом следующего года.

Оливье защищает цвета миланского коллектива с лета 2021 года. Он перебрался в итальянский гранд из лондонского «Челси». В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 18 поединках, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее в прессе появилась информация, что Жиру будет включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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