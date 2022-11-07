Жиру близок к новому контракту с «Миланом»

36-летний французский форвард Оливье Жиру близок к заключению нового трудового договора с «Миланом». Об этом сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира. Действующий контракт опытного футболиста с «россонери» истекает летом следующего года.

Оливье защищает цвета миланского коллектива с лета 2021 года. Он перебрался в итальянский гранд из лондонского «Челси». В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 18 поединках, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее в прессе появилась информация, что Жиру будет включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022.