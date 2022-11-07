Стало известно, поедет ли 36-летний Жиру на ЧМ-2022

36-летний центрфорвард «Милан» Оливье Жиру поедет на чемпионат мира – 2022. Как сообщают журналисты RMC Sport, наставник «трёхцветных» Дидье Дешам включил опытного бомбардира в заявку национальной сборной Франции. Официально об этом объявят в ближайшие дни.

Мундиаль состоится в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря текущего года. На групповой стадии чемпионата мира подопечные Дешама встретятся с национальными сборными Австралии, Дании и Туниса. Напомним, что французы являются действующими чемпионами мира.

В текущем сезоне Жиру поучаствовал в 12 матчах «Милана» в чемпионате Италии, забил пять голов и сделал результативную передачу.