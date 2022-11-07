«Болонья» одержала 900-ю победу в Серии А

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Болонья» одержала волевую победу над «Торино», которая стала для команды уже третьей подряд в последних трех турах. Ранее, в двух предыдущих турах, были повержены «Лечче» и «Монца».

Как оказалось, это была 900-ая победа «Болоньи» в высшей лиге итальянского чемпионата, и она - девятая команда, которая добралась до подобного рубежа. После тринадцати туров «Болонья» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, и в следующем туре команде Тьяго Мотты предстоит сыграть с бывшим клубом Мотты - миланским «Интером». Это случится девятого ноября.