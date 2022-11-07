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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» одержала 900-ю победу в Серии А

07 Ноября 2022 • 08:11 Комментировать
Болонья
2:1
Торино
окончен

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Болонья» одержала волевую победу над «Торино», которая стала для команды уже третьей подряд в последних трех турах. Ранее, в двух предыдущих турах, были повержены «Лечче» и «Монца».

Как оказалось, это была 900-ая победа «Болоньи» в высшей лиге итальянского чемпионата, и она - девятая команда, которая добралась до подобного рубежа. После тринадцати туров «Болонья» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, и в следующем туре команде Тьяго Мотты предстоит сыграть с бывшим клубом Мотты - миланским «Интером». Это случится девятого ноября.

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Болонья Торино
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