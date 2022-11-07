Аллегри высказался о шансах «Ювентуса» на скудетто

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за чемпионский титул после вчерашнего успеха в поединке против миланского «Интера» (2:0).

«Чемпионство? Сейчас наша цель двигаться от игры к игре и становиться лучше. «Наполи» показывает потрясающие результаты в этом сезоне и имеет хороший отрыв. Нужно будет все оценить перед зимним перерывом», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

«Старая синьора» набрала 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Аллегри отстают от лидирующего «Наполи» на десять пунктов.