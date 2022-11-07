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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри высказался о шансах «Ювентуса» на скудетто

07 Ноября 2022 • 07:38 Комментировать (1)

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за чемпионский титул после вчерашнего успеха в поединке против миланского «Интера» (2:0).

«Чемпионство? Сейчас наша цель двигаться от игры к игре и становиться лучше. «Наполи» показывает потрясающие результаты в этом сезоне и имеет хороший отрыв. Нужно будет все оценить перед зимним перерывом», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

«Старая синьора» набрала 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Аллегри отстают от лидирующего «Наполи» на десять пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
07 Ноября 2022 в 07:59
После ЧМ решающим фактором будет играть в каком состоянии будут сборники после мундиаля и у кого в команде их будет меньше те будут иметь преимущество в физике. Поэтому второй круг будет непредсказуем.
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