Мы все знаем про успехи знаменитого Роберта Левандовски в «Барселоне», который не уходит с поля без забитого гола. Однако фамилия Левандовски, похоже, уже сама по себе генерирует забитые мячи. В этом убедились игроки итальянского клуба «Монтерози», выступающего в итальянской Серии С.

В очередном матче чемпионата они пропустили гол после невероятно сильного исполнения штрафного удара со стороны голкипера «Мессины» с фамилией... Левандовски. 26-летний вратарь, Михал Левандовски, является соотечественником знаменитого Роберта. Будем надеяться, что такой гол позволит стать ему известнее и развивать свою карьеру!