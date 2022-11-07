Неста хочет тренировать

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста, как и подобает итальянцам, внимательно следит за тем, что происходит в родном футболе, вне зависимости от того, где он находится и чем занимается. А связано это с тем, что неста мечтает вернуться к тренерской деятельности, в которой у него пока что не очень большой опыт.

- Я готов вернуться к тренерской деятельности прямо сейчас. Я работал тренером, но в силу личных обстоятельств, семейных, мне пришлось вернуться домой. Сейчас проблемы решились, и я хочу работать, особенно потому что и супруга начала пилить меня (смеется), - заявил Неста в интервью телеканалу DAZN.