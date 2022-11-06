«Торино» проиграл «Болонье», Миранчук заработал пенальти

В первом воскресном матче Серии А «Торино» гостил у «Болоньи». Алексей Миранчук в середине первого тайма заработал 11-метровый, и Саша Лукич пробил в левый угол ворот. Через тайм Риккардо Орсолини получил отменный пас на ход в штрафную и реализовал свой шанс. Вскоре еще одна атака хозяев стала голевой, после фланговой подачи мяч был переведен на дальнюю штангу, где Штефан Пош ногой с лета вколотил мяч в сетку - 2:1.

Алексей Миранчук много ассистировал партнерам, нанес один удар рядом со штангой. Его команда идет на девятом месте, соперник сократил отставание до одного очка.

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