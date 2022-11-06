«Торино» проиграл «Болонье», Миранчук заработал пенальти

В первом воскресном матче Серии А «Торино» гостил у «Болоньи». Алексей Миранчук в середине первого тайма заработал 11-метровый, и Саша Лукич пробил в левый угол ворот. Через тайм Риккардо Орсолини получил отменный пас на ход в штрафную и реализовал свой шанс. Вскоре еще одна атака хозяев стала голевой, после фланговой подачи мяч был переведен на дальнюю штангу, где Штефан Пош ногой с лета вколотил мяч в сетку - 2:1.
Алексей Миранчук много ассистировал партнерам, нанес один удар рядом со штангой. Его команда идет на девятом месте, соперник сократил отставание до одного очка.
Протокол игры
|26'Лукич Саша (0:1)
|(1:1) Орсолини Риккардо64'
|(2:1) Пош Штефан73'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Сумаоро Адама•Лукуми Джон• 24'Эбишер Мишель58' (Орсолини Риккардо (58') •Камбьясо Андреа46' (Ликояннис Хараламбос (46') •Медель Гари•Домингес Николас87' (Схаутен Йерди (87') •Фергюсон Льюис58' (Сориано Роберто (58') •Барроу Муса46' (Виньято Эмануэль (46') • 77'Арнаутович Марко
Милинкович-Савич Ваня• 73'Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро81' (Родригес Рикардо (81') •Синго Вилфред81' (Сек Демба (81') •Лазаро Валентино66' (Радоньич Неманья (66') •Лукич Саша•Риччи Самуэле• 85'Миранчук Алексей•Влашич Никола66' (Войвода Мергим (66') • 90'Пеллегри Пьетро4' (Карамо Янн (4')
06 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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