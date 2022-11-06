Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» проиграл «Болонье», Миранчук заработал пенальти

06 Ноября 2022 • 16:33 Комментировать
Болонья
2:1
Торино
окончен

В первом воскресном матче Серии А «Торино» гостил у «Болоньи». Алексей Миранчук в середине первого тайма заработал 11-метровый, и Саша Лукич пробил в левый угол ворот. Через тайм Риккардо Орсолини получил отменный пас на ход в штрафную и реализовал свой шанс. Вскоре еще одна атака хозяев стала голевой, после фланговой подачи мяч был переведен на дальнюю штангу, где Штефан Пош ногой с лета вколотил мяч в сетку - 2:1.

Алексей Миранчук много ассистировал партнерам, нанес один удар рядом со штангой. Его команда идет на девятом месте, соперник сократил отставание до одного очка.

Протокол игры  
Болонья2:1Торино
  26'Лукич Саша (0:1)
(1:1) Орсолини Риккардо64'  
(2:1) Пош Штефан73'  
Скорупски ЛукашПош ШтефанСумаоро АдамаЛукуми Джон  24'Эбишер Мишель 58' (Орсолини Риккардо ( 58') Камбьясо Андреа 46' (Ликояннис Хараламбос ( 46') Медель ГариДомингес Николас 87' (Схаутен Йерди ( 87') Фергюсон Льюис 58' (Сориано Роберто ( 58') Барроу Муса 46' (Виньято Эмануэль ( 46'  77') Арнаутович Марко
Запасные: Барди ФранческоБаньолини НиколаJoaquin SosaСансоне НиколаМоро НиколаЗиркзее ДжошуаДе Сильвестри Лоренцо
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня  73'Джиджи КоффиШуурс ПеррБуонджорно Алессандро 81' (Родригес Рикардо ( 81') Синго Вилфред 81' (Сек Демба ( 81') Лазаро Валентино 66' (Радоньич Неманья ( 66') Лукич СашаРиччи Самуэле  85'Миранчук АлексейВлашич Никола 66' (Войвода Мергим ( 66'  90') Пеллегри Пьетро 4' (Карамо Янн ( 4')
Запасные: Бериша ЭтритИлкхан ЭмирханБайейе БрайанГарбетт МэттьюФиоренца МаттеоАдопо НдариЗима Давид
06 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

Видео

2:1. Гол Штефана Поша (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Штефана Поша (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Риккардо Орсолини (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Риккардо Орсолини (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол с пенальти Саши Лукича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол с пенальти Саши Лукича (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Торино Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Торино Торино
2
1
3.00 3.30 2.48
Видео
06.11.22 в 17:00
Монца Монца
Верона Верона
2.32 3.45 3.15
Видео
06.11.22 в 17:00
Сампдория Сампдория
Фиорентина Фиорентина
3.80 3.60 2.01
Видео
06.11.22 в 20:00
Рома Рома
Лацио Лацио
2.24 3.55 3.20
Видео
06.11.22 в 22:45
Ювентус Ювентус
Интер Милан Интер Милан
2.70 3.50 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
16:33 · Италия. Серия А
«Торино» проиграл «Болонье», Миранчук заработал пенальти
13:47 · Италия. Серия А
Миранчук - в старте «Торино» на матч с «Болоньей»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» зимой готов предложить за Леау 120 миллионов евро
12:08 · Италия. Серия А
Кузнецов не верит в то, что серьёзные клубы заинтересуются Кокориным
10:55 · Италия. Серия А
Жиру объяснил удаление после победного гола за «Милан» 1
10:49 · Италия. Серия А
«Интер» укажет на выход одному из форвардов 2
09:26 · Италия. Серия А
Роберто Карлос сравнил Лаутаро Мартинеса с Филиппо Индзаги
09:14 · Италия. Серия А
Барцальи не видит фаворита в матче «Ювентуса» с «Интером»
08:40 · Италия. Серия А
Мертенс радуется успехам «Наполи»
08:22 · Италия. Серия А
Манджукич верит в возможность ренессанса «Ювентуса»
07:56 · Англия. Премьер-лига
Конте нацелился на защитника «Интера»
07:06 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Какой гол Жиру!»
06:21 · Италия. Серия А
Жиру: «Хочу играть, часто общаюсь с Ибрагимовичем об этом»
04:27 · Италия. Серия А
Жиру: «Забил именно такой гол, которые мне нравятся»
04:15 · Италия. Серия А
Пиоли: «Для Мальдини это был идеальный вечер»
Все новости
Рекомендуем