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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук - в старте «Торино» на матч с «Болоньей»

06 Ноября 2022 • 13:47 Комментировать
Болонья
0:1
Торино
1 2.95 X 3.15 2 2.55
1-й тайм

Главный тренер «Торино» Иван Юрич определился со стартовым составом своей команды на поединок 13-го тура итальянской Серии А против «Болоньи». Как информирует клубная пресс-служба, российский полузащитник Алексей Миранчук включен в число 11 игроков основного состав «быков».

Поединок состоится в Болонье и начнется в 14:30 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на девятой строчке.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук провел шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Торино Алексей Миранчук
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БОЛОНЬЯ ТОРИНО
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