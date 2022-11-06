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Чемпионат Италии. Серия А

Кузнецов не верит в то, что серьёзные клубы заинтересуются Кокориным

06 Ноября 2022 • 12:08 Комментировать
Сампдория
...
Фиорентина
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Через 3 ч. 29 мин.

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов высказался об игре нападающего «Ариса» Александра Кокорина в нынешнем сезоне.

Напомним, что 31-летний форвард перешёл в кипрский клуб минувшим летом из «Фиорентины» на правах аренды. В составе «Ариса» Кокорин успел провести восемь матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи. Также отметим, что по версии болельщиков Кокорин стал лучшим игроком команды в октябре.

Кузнецов не верит в то, что россиянин своей игрой сумеет заинтересовать серьёзные европейские клубы.

«Сейчас должны работать его агенты, но вряд ли найдутся серьёзные команды, которые будут заинтересованы в Александре. Ему‑то может и хочется перейти в чемпионат посильнее, российским болельщикам тоже этого хочется, но хотят ли его серьезные команды — большой вопрос», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Дмитрий Кузнецов
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