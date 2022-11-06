Жиру объяснил удаление после победного гола за «Милан»

Центрфорвард «Милана» Оливье Жиру высказался о своем удалении во вчерашнем поединке 13-го тура Серии А против «Специи» (2:1). Француз забил эффектный гол на 89-й минуте и снял майку, за что получил второй «горчичник».

«Главное, что мы набрали три балла. Удаление? В тот момент я забыл, что у меня уже есть желтая карточка. Мое действие стало следствием выплеска адреналина после забитого мяча. В душе я по-прежнему ребенок», - приводит слова нападающего Goal.com.

После 13 туров чемпионата Италии «россонери» набрали 29 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.