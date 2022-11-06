«Интер» укажет на выход одному из форвардов

Аргентинский нападающий Хоакин Корреа больше не нужен миланскому «Интеру». Как стало известно журналистам Calciomercato, «нерадзурри» собираются расстаться с форвардом в зимнее трансферное окно. С продажи 28-летнего игрока планируют выручить порядка 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Корреа провел 11 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. За миланский коллектив Хоакин выступает с июля 2022 года, он был куплен у римского «Лацио» за 23 миллиона евро. Его трудовое соглашение рассчитано на три года.