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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» укажет на выход одному из форвардов

06 Ноября 2022 • 10:49 Комментировать

Аргентинский нападающий Хоакин Корреа больше не нужен миланскому «Интеру». Как стало известно журналистам Calciomercato, «нерадзурри» собираются расстаться с форвардом в зимнее трансферное окно. С продажи 28-летнего игрока планируют выручить порядка 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Корреа провел 11 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. За миланский коллектив Хоакин выступает с июля 2022 года, он был куплен у римского «Лацио» за 23 миллиона евро. Его трудовое соглашение рассчитано на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хоакин Корреа
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